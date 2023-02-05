Англія

Нідерландський фахівець підбив перші підсумки своєї праці.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився щодо прогресу своєї команди.

"Я хочу віддати належне команді, я дуже задоволений прогресом, якого ми досягли. Якщо нам вдасться підняти над головою трофеї в кінці сезону, я буду надзвичайно гордий, але до цього ми повинні опустити голову і працювати, щоб ставати все краще і краще день у день", - сказав керманич "червоних дияволів".

Нагадаємо, вчора Манчестер Юнайтед обіграв Крістал Пелас і піднявся на третє місце АПЛ.