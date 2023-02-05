У 22-му турі чемпіонату Франції Монако відправилось в гості до Клермона.

Вже на старті матчу монегаски відкрили рахунок завдяки голу Маріпана, а через 10 хвилин подвоїли перевагу. Героєм епізоду став Емболо — 2:0.

Цього вистачило для перемоги, яка допомогла Монако закріпитись на 4-му місці, відірвавшись від Ренна на 4 очка.

Клермон – Монако 0:2

Голи: Маріпан 3, Емболо 13

Клермон: Діав — Ож‘є, Ветеска, Кофріє — Алевіна, Маньєн, Кауї, Нето Боржес — Сарачевіч (Біла, 63), Маурер (Зеффан, 78) — К'є (Андрич, 79)

Монако: Нюбель – Агілар, Дісасі, Маріпан, Енріке – Фафана, Камара – Діатта (Мартінш, 90), Мінаміно (Фолланд, 85), Головін – Емболо

Попередження: Кауї, 84 – Агілар 75, Мінаміно 85