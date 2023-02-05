Монегаски вже на 4 бали відірвались від Ренна.
Монако, GETTY IMAGES
05 лютого 2023, 16:32
У 22-му турі чемпіонату Франції Монако відправилось в гості до Клермона.
Вже на старті матчу монегаски відкрили рахунок завдяки голу Маріпана, а через 10 хвилин подвоїли перевагу. Героєм епізоду став Емболо — 2:0.
Цього вистачило для перемоги, яка допомогла Монако закріпитись на 4-му місці, відірвавшись від Ренна на 4 очка.
Клермон – Монако 0:2
Голи: Маріпан 3, Емболо 13
Клермон: Діав — Ож‘є, Ветеска, Кофріє — Алевіна, Маньєн, Кауї, Нето Боржес — Сарачевіч (Біла, 63), Маурер (Зеффан, 78) — К'є (Андрич, 79)
Монако: Нюбель – Агілар, Дісасі, Маріпан, Енріке – Фафана, Камара – Діатта (Мартінш, 90), Мінаміно (Фолланд, 85), Головін – Емболо
Попередження: Кауї, 84 – Агілар 75, Мінаміно 85