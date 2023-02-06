Англія

Бразилець вдало дебютував.

Тете цього зимового трансферного вікна перебрався в Лестер та вже встиг відзначитись голом в матчі проти Астон Вілли.

На додаток, бразильський вінгер потрапив у команду тижня за версією авторитетного статистичного порталу SofaScore.

Оцінка Тете склала 7,7 бала. Крім того, в команді тижня місця отримали Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд та Макс Кілман, який мав шанс виступати за збірну України.

Нагадаємо, раніше в цьому сезоні Тете відіграв 19 поєдинків за Ліон, в яких відзначився шістьма голами та п'ятьма результативними передачами.