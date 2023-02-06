Бразилець вдало дебютував.
Тете, getty images
06 лютого 2023, 20:32
Тете цього зимового трансферного вікна перебрався в Лестер та вже встиг відзначитись голом в матчі проти Астон Вілли.
На додаток, бразильський вінгер потрапив у команду тижня за версією авторитетного статистичного порталу SofaScore.
Оцінка Тете склала 7,7 бала. Крім того, в команді тижня місця отримали Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд та Макс Кілман, який мав шанс виступати за збірну України.
Нагадаємо, раніше в цьому сезоні Тете відіграв 19 поєдинків за Ліон, в яких відзначився шістьма голами та п'ятьма результативними передачами.