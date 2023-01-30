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Football.ua розповідає про трансферне життя минулого тижня.

Залишилося менше ніж два дні до закриття трансферного вікна. Клуби поспішають посилити свій склад на другу частину сезону, бо згодом такої можливості не буде до літа. Кожна з команд вирішує свої турнірні цілі, а купувати футболістів узимку — завдання непросте, тим більше серед сезону.

Однак ряд клубів здійснили досить цікаві переходи, а Football.ua представляє десятку найгучніших трансферів тижня, що минув.

До списку уже за традицією знову потрапив Челсі, а також Едуард Соболь та Томаш Кендзьора, які встигли змінити команди.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Підсилили свій склад "містяни", що правда, мабуть, із прицілом на майбутнє. Манчестер Сіті підписав опорного півзахисника Велеса Максімо Перроне за одинадцять мільйонів євро.

20-річний аргентинець дебютував за свою команду в березні 2022 року, а з того часу провів 33 матчі, в яких забив три голи і зробив дві результативні передачі. Також він допоміг Велесу дійти до півфіналу Кубка Лібертадорес.

Цілком можливо, що Пеп Гвардіола дивиться наперед і виходить із того, що влітку команду може залишити Ілкай Гюндоган, термін угоди якого із Сіті спливає 30 червня.

За гравця 2006 року народження дортмундський клуб заплатив 8,5 мільйонів євро. Боруссія вміє знаходити таланти, тому можна не сумніватися, що вони тричі подумали перед тим, як заплатити. Хлопцю лише 16 років!

До речі, цього сезону Дюранвіль провів 6 матчів у чемпіонаті Бельгії і забив один гол. Також він зіграв 4 матчі у Лізі конференцій, загалом провівши 100 хвилин на полі.

22-річний футболіст дуже непогано проявив себе на чемпіонаті світу-2022 у Катарі, внаслідок чого привернув до себе увагу багатьох клубів. Нагадаємо, що збірна Марокко на мундіалі дійшла півфіналу.

Інтерес до Унахі виявляли Лестер і Лідс, проте найшвидшим виявився Марсель. Тепер марокканець має честь бути одноклубником Руслана Малиновського.

У поточному сезоні Унахі провів 15 матчів у чемпіонаті Франції та не відзначився результативними діями.

У цьому матеріалі можна побачити одразу трьох футболістів, які залишили Ліон у поточне трансферне вікно, Токо-Екамбі – не виняток. У поточному сезоні камерунець провів 19 матчів за Ліон, у яких забив 4 голи та відзначився 2 результативними передачами.

Тепер 30-річний вінгер має можливість пограти у Лізі Європи, де Ренн протистоятиме донецькому Шахтарю. Чи посилить він склад французької команди? Цілком імовірно, що посилить, і може завдати неприємностей "гірникам" у другому за значимістю єврокубковому турнірі.

Ну і як без своїх у матеріалі? Українець Едуар Соболь продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції, підписавши контракт на 3,5 роки зі Страсбуром. Чи правильний він зробив вибір — покаже час, але лівий захисник уже встиг дебютувати за нову команду відразу, потрапивши до стартового складу.

Щодо польського футболіста, то він продовжить кар'єру в ПАОК до літа на правах оренди. Про якусь компенсацію невідомо, але, напевно, київська команда щось отримає за оренду на півроку.

Загалом Кендзьора провів 116 матчів за Динамо та забив п'ять голів.

Арнаут Данжума з Вільярреалу в Тоттенгем в оренду за 3 мільйони євро

25-річний футболіст був вкрай близький до переходу до Евертона, проте в останній момент "шпори" перехопили його. Данжума здатний посилити глибину складу Тоттенгема. Нагадаємо, що нідерландець виступає на позиції лівого вінгера.

Тоттенгем має право викупу гравця, яке не є обов'язковим. Якщо лондонський клуб вирішить скористатися ним, то заплатить Вільярреалу 30 мільйонів євро.

До речі, Данжума вже встиг дебютувати за Тоттенгем у Кубку Англії проти Престона і навіть відзначився голом.

Добре знайомий для України Тете перебрався до англійської Прем'єр-ліги. Черговий футболіст із Шахтаря спробує свої сили, мабуть, у найкращій лізі світу. І ще один зберігає шанси на перехід туди – Микола Матвієнко до Брайтона.

Щоб Тете перейшов до Лестера, "лисам" вдалося домовитися про переривання оренди з французькою командою, а потім із Шахтарем. Деталі переходу невідомі, але, ймовірно, гірники отримають якусь компенсацію за піврічну оренду.

Якщо Тете проявить себе, то навряд чи потім захоче повертатися до Шахтаря. Щоправда, донецький клуб жорсткий переговорник, тож Лестеру доведеться дорого заплатити і бути готовими до цього.

Про 19-річного футболіста мало хто знав до його переходу до Челсі, проте "сині" працюють як на перспективу, так хочуть посилити склад тут і зараз. У цьому випадку – перший варіант. Ймовірно, нові власники та головний тренер клубу Грем Поттер хотіли б, щоб Гюсто розпочав виступи за Челсі вже зараз, але за умовою угоди гравець проведе решту сезону в Ліоні.

За чутками, на правого захисника також претендував Манчестер Юнайтед, проте найшвидшим виявився Челсі, запропонувавши Ліону кращі умови.

У Челсі є Різ Джеймс, який у поточному сезоні отримав вже дві травми, тому йому потрібна хороша підміна. У перспективі вже наступного сезону нею може стати Гюсто. Але з основного складу француз навряд чи витіснить англійця.

Лондонський клуб підписав футболіста, який подає надії, який вже зараз може посилити склад і його глибину. Поляк грає на позиції центрального захисника, а також може зіграти лівого фулбека та опорного півзахисника, що додає опції для головного тренера Мікеля Артети.

На Ківьора претендували ряд грандів Серії А, називалися такі клуби, як Наполі, Мілан, Інтер та Ювентус, проте найрішучішим виявився Арсенал.

189-сантиметровий футболіст здатний посилити Арсенал зараз, а також за підсумком сезону може виграти англійську Прем'єр-лігу, якщо "каноніри" збережуть форму до кінця сезону.

Минулого літа отримати 21-річного футболіста намагався Челсі, проте перехід так і не відбувся. Евертон відмовив "синім", але в результаті продав англійця взимку до Ньюкаслу на 5-15 мільйонів дешевше, ніж пропонував клуб із Лондона.

У "ірисок" багато проблем: незадовільні результати команди, внаслідок чого було звільнено головного тренера Френка Лемпарда, боротьба за виживання в АПЛ, а також фінансові труднощі. Останнє, швидше за все, послужило тому, що Гордон перейшов у Ньюкасл.

"Сороки" цього сезону борються за потрапляння до Ліги чемпіонів, тому у англійця з'являється цікавий варіант, щоб розкрити свій потенціал, а вже менш ніж за рік зіграти хоча б на груповому етапі головного єврокубкового турніру.