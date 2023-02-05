Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 4 лютого 2023 року, 17:00.

У матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги Лестер в гостях обіграв Астон Віллу (4:2).

Перемогу "лисам" принесли забиті м'ячі у виконанні Меддісона, Іхеаначо, Тете та Прата. У господарів поля результативні удари на рахунку Воткінса та Суттара, який зрізав м'яч у свої ворота.

Після 21 гри Лестер займає 13 місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Астон Вілли на сім очок більше та 11 місце.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астон Вілла — Лестер в АПЛ:

Астон Вілла — Лестер 2:4

Голи: Воткінс, 9, Суттар, 32, автогол — Меддісон, 12, Іхеаначо, 41, Тете, 45+2, Прат, 79.

Астон Вілла: Мартінес — Дінь (Морено, 46), Мінгз, Конса, Янг (Кеш, 59) — Камара (Дендонкер, 82), Дуглас Луїс — Ремзі (Коутінью, 46), Бейлі (Сьонджю, 83), Воткінс, Буендія.

Лестер: Ворд — Кастань, Фас, Суттар, Крістіансен (Томас, 81) — Меддісон (Прат, 67), Дьюзбері-Голл (Менді, 67), Тілеманс — Тете, Іхеаначо (Варді, 67), Барнс.

Попередження: Кастань, Сьонджю, Тілеманс.