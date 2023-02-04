Англія

Закінчилися матчі 22-го туру АПЛ.

Добігли кінця ще 4 матчі 22-го туру чемпіонату Англії-2022/23.

МЮ у грі з вилученням Каземіро здобув перемогу над Крістал Пелес, Астон Вілла та Лестер влаштували справжній спектакль за участі Тете, Брайтон Де Дзербі вирвав перемогу над Борнмутом без Забарного у складі, а Саутгемптон просто покуражився у грі проти "святих".

Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес — 2:1

Голи: Бруну Фернандеш, 6, пен, Рашфорд, 62 — Шлупп, 76



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред, Бруну Фернандеш — Антоні (Забітцер, 82), Веггорст (Гарначо, 60), Рашфорд

Крістал Пелес: Гуайт — Клайн, Річардс, Гуехі, Мітчелл — Г'юз (Локонга, 73), Дукуре — Джордан Аю (Езе, 72), Едуар, Шлупп

Попередження: Антоні — Мітчелл, Шлупп

Вилучення: Каземіро, 70, пряма.

Астон Вілла — Лестер — 2:4

Голи: Воткінс, 9, Суттар, 32, автогол — Меддісон, 12, Іхеаначо, 41, Тете, 45+2, Прат, 79

Астон Вілла: Мартінес — Дінь (Морено, 46), Мінгз, Конса, Янг (Кеш, 59) — Камара (Дендонкер, 82), Дуглас Луїс — Ремзі (Коутінью, 46), Бейлі (Сьонджю, 83), Воткінс, Буендія

Лестер: Ворд — Кастань, Фас, Суттар, Крістіансен (Томас, 81) — Меддісон (Прат, 67), Дьюзбері-Голл (Менді, 67), Тілеманс — Тете, Іхеаначо (Варді, 67), Барнс

Попередження: Кастань, Сьонджю, Тілеманс.

Брайтон — Борнмут — 1:0

Гол: Мітома, 87

Брайтон: Санчес — Лемпті, Велтман, Данк, Еступіньян — Грос, Гілмор (Кайседо, 57) — Марч (Вебстер, 89), Ундав (Енсіко, 75), Мітома — Велбек (Сарм'єнто, 57)

Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Сенесі, Земура — Уаттара, Лерма, Біллінг (Ротвелл, 66), Ентоні (Вінья, 81) — Траоре (Крісті, 61) — Семеньйо

Попередження: Велтман, Данк, Мойзес Кайседо.

Брентфорд — Сатугемптон — 3:0

Голи: Мі, 41, Мбемо, 44, Єнсен, 80

Брентфорд: Рая — Гікі (Расмуссен, 61), Піннок, Мі, Генрі — Дасілва (Жанельт, 61), Нергор, Єнсен (Дамсгор, 82) — Мбемо (Йоргенсен, 82), Тоні, Вісса (Шаде, 74)

Саутгемптон: Базуну — Брі, Беднарек, Салісу, Перро — Діалло (Сулемана, 46), Лавія (Алькарас, 65) — Едозі (Волкотт, 65), Уорд-Проуз, Ельюнуссі (Онуачі, 46) — Адамс (Армстронг, 81)

Попередження: Тоні — Лавія, Салісу.