Футболіст не тренувався останнім часом у загальній групі.
Антоні, Getty Images
07 лютого 2023, 16:26
У рамках поєдинку 22 раунду англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд переграв Крістал Пелес — 2:1.
На 69 хвилині гри півзахисник гостей Джеффрі Шлупп штовхнув вінгера Юнайтед Антоні. Після цього почалась сутичка, у результаті якої був вилучений Каземіро.
Як повідомляє пресслужба МЮ, падіння Антоні від поштовху Шлуппа стало причиною травми бразильця.
Він не допоможе команді у середу, 8 лютого, коли МЮ зіграє у перенесенному матчі 8 туру АПЛ проти Лідсу.
Також не готові до цієї гри форвард Антоні Марсіаль та півзахисник Скотт Мактоміней. В них травми.
Поєдинок Манчестер Юнайтед — Лідс розпочнеться о 22:00 за київським часом.