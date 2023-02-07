Англія

Футболіст не тренувався останнім часом у загальній групі.

У рамках поєдинку 22 раунду англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд переграв Крістал Пелес — 2:1.

На 69 хвилині гри півзахисник гостей Джеффрі Шлупп штовхнув вінгера Юнайтед Антоні. Після цього почалась сутичка, у результаті якої був вилучений Каземіро.

Як повідомляє пресслужба МЮ, падіння Антоні від поштовху Шлуппа стало причиною травми бразильця.

Він не допоможе команді у середу, 8 лютого, коли МЮ зіграє у перенесенному матчі 8 туру АПЛ проти Лідсу.

Також не готові до цієї гри форвард Антоні Марсіаль та півзахисник Скотт Мактоміней. В них травми.

Поєдинок Манчестер Юнайтед — Лідс розпочнеться о 22:00 за київським часом.