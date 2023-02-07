Англія

Англійський клуб прописав суму відступних за тренера.

Напередодні у ЗМІ з'явились чутки про те, що Мілан може запропонувати контракт головному тренеру Брайтона Роберто Де Дзербі.

Він та Антоніо Конте є саме тими фахівцями, які могли б замінити Стефано Піолі, якщо Мілан вирішить його звільнити через незадовільні результати.

Проте просто так Де Дзербі отримати не вийде. Брайтон прописав солідну суму відступних у його контракті — 13 мільйонів євро. Про це пише журналіст Даніеле Лонго.

Також Лонго зазначає, що керівництво Брайтона дуже задоволено роботою Де Дзербі та його тренерського штабу.

Контракт італійця з "чайками" розрахований до літа 2026 року. Клуб після 22 турів займає 6 сходинку в АПЛ, маючи при цьому дві гри у запасі.