Англія

Бразилець не допоможе своїй команді у трьох іграх.

Каземіро отримав червону картку в матчі чемпіонату Англії проти Крістал Пелас, тому він не допоможе своїй команді у трьох найближчих матчах.

"Червоні дияволи" могли б подати апеляцію, проте не будуть робити цього. Про це заявив головний тренер команди Ерік Тен Гаг на пресконференції перед грою проти Лідс Юнайтед.

Зазначимо, що якби апеляцію відхилили, то Каземіро пропустив би чотири поєдинки у внутрішніх турнірах, включаючи матч проти Ньюкасла у фіналі Кубка Ліги.

У поточному сезоні бразилець провів 30 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах: на його рахунку чотири голи та п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що це була перша пряма червона картка Каземіро в кар'єрі.