Астон Вілла розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки та звернула увагу на форварда Атлетіка Ніко Вільямса.

Як повідомляє видання Sport.es, англійський клуб готовий запропонувати за 20-річного футболіста 50 мільйонів євро.

Цей трансфер міг відбутися ще взимку, проте Ніко Вільямс вирішив залишитись в стані басків. 

Зазначимо, що на рахунку Вільямса шість голів та шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Ніко Вільямса також претендує інший представник АПЛ — Ліверпуль.