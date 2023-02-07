Англійський клуб готовий підписати іспанця.
Ніко Вільямс, getty images
07 лютого 2023, 22:51
Астон Вілла розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки та звернула увагу на форварда Атлетіка Ніко Вільямса.
Як повідомляє видання Sport.es, англійський клуб готовий запропонувати за 20-річного футболіста 50 мільйонів євро.
Цей трансфер міг відбутися ще взимку, проте Ніко Вільямс вирішив залишитись в стані басків.
Зазначимо, що на рахунку Вільямса шість голів та шість результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Ніко Вільямса також претендує інший представник АПЛ — Ліверпуль.