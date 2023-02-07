Англія

Англійський клуб готовий підписати іспанця.

Астон Вілла розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки та звернула увагу на форварда Атлетіка Ніко Вільямса.

Як повідомляє видання Sport.es, англійський клуб готовий запропонувати за 20-річного футболіста 50 мільйонів євро.

Цей трансфер міг відбутися ще взимку, проте Ніко Вільямс вирішив залишитись в стані басків.

Зазначимо, що на рахунку Вільямса шість голів та шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Ніко Вільямса також претендує інший представник АПЛ — Ліверпуль.