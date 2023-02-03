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Football.ua згадує найкращі трансфери "на вхід" бірмінгемської Астон Вілли.

Астон Вілла традиційно була силою, з якою доводилося рахуватися в англійському вищому дивізіоні, водночас вони також є одним із п’яти англійських клубів, які вигравали Кубок чемпіонів. Однак останніми роками їм не вдалося досягти подібних висот, а в якийсь момент вони навіть повернулися в Чемпіоншип. Зараз "віллани" прагнуть відновити своє ім’я в Прем’єр-лізі й не вагаючись, витрачають великі гроші, щоб потрапити в топ-4.

Лише за останні чотири сезони Вілла витратила понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів і навіть зуміла залучити колишнього півзахисника Ліверпуля та Барселони Філіппе Коутіньйо, щоб ще більше підкреслити свої амбіції. Але хто їхні найдорожчі трансфери з початку "нульових" і скільки вони витратили на кожну кампанію?

10. Філіппе Коутіньйо | £18 мільйонів | Барселона | 2022 рік

Після невдалого періоду в Барселоні Коутінью приєднався до Астон Вілли на правах оренди в січні 2022 року, намагаючись відновити свою кар’єру, возз’єднавшись із колишнім одноклубником по Ліверпулю і тодішнім тренером Стівеном Джеррардом.

Його вражаючі виступи протягом другої половини сезону 2021/2022 привели до того, що влітку 2022 року він покинув Барселону лише за 18 мільйонів фунтів стерлінгів.

9. Даррен Бент | £19,35 млн | Сандерленд | 2010 рік

Бент грав за Астон Віллу з 2011 по 2015 рік після того, як перейшов із Сандерленда зі скандалом. Нападник подав заявку на трансфер з Сандерленда в січні 2011 року, коли Вілла зробила рекордну для клубу пропозицію в 18 мільйонів фунтів стерлінгів, яку було відхилено.

Потім бірмінгемці підвищили свою пропозицію до 19,35 мільйона фунтів стерлінгів, яку було прийнято, а Бент підписав угоду з Віллою на чотири з половиною роки.

Даррен провів 61 матч за клуб, забив 21 гол.

8. Тайрон Мінгз | 20 мільйонів фунтів | Борнмут | 2019 рік

Мінгс перейшов в Астон Віллу на правах оренди з Борнмута в січні 2019 року, а в кінці сезону бірмінгемці викупили його за 20 мільйонів фунтів. Захисник забив свій перший гол у другій грі за клуб проти Шеффілда Юнайтед. Команда Мінгза програвала з рахунком 0:3, але потім здійснила камбек — 3:3.

Поступово Мінгс став улюбленцем уболівальників, підписавши нову чотирирічну угоду у вересні 2020 року.

7. Веслі Мораєс | £22,5 млн | Брюгге | 2019 рік

Веслі підписав контракт з Астон Віллою влітку 2019 року за 22,5 мільйона фунтів стерлінгів і забив перший гол у своєму третьому матчі. Тоді команда впевнено перемога Евертон з рахунком 2:0.

У січні 2020 року він отримав важку травму хрестоподібних зв’язок коліна після жахливого підкату Бена Мі з Бернлі. Спочатку передбачалося, що для відновлення знадобиться приблизно дев'ять місяців, але пізніше виявилося, що пошкодження було серйознішим, тому лікування затягнулося.

Мораєс повернувся на поле у березні 2021 року, зігравши кілька ігор, а влітку повернувся до Брюгге на правах оренди. У січні 2022 року його відкликали та віддали в оренду бразильському клубу Інтернасьональ на рік, а потім ситуація повторилась і Веслі опинився в Леванте.

6. Денні Інгз | £26,5 млн | Саутгемптон | 2021 рік

Влітку 2021 року Інгз підписав трирічний контракт із Віллою, перейшовши з Саутгемптона після успішного виступу за "святих".

Бірмінгемці заплатили за англійця 26,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Інгз забив дебютний гол в першому матчі проти Вотфорда, а згодом став стабільним голеодором команди.

5. Лукас Дінь | £27 мільйонів | Евертон | 2022 рік

Потрапивши в немилість в Евертоні, Дінь перейшов в Астон Віллу за 27 мільйонів фунтів під час зимового трансферного вікна 2022 року. Він дебютував за бірмінгемців через два дні в матчі проти Манчестер Юнайтед (2:2).

У серпні 2022 року Дінь забив свій перший гол у переможному матчі проти Болтона (4:1) у другому раунді Кубка Карабао.

4. Дієго Карлос | £27,9 млн | Севілья | 2022 рік

Після бездоганного сезону 2021/22, у якому Севілья створила одну з найсильніших оборонних систем у Ла Лізі, Дієго Карлос привернув значний інтерес з боку провідних клубів по всьому континенту.

Астон Вілла дещо несподівано виграла гонку за підписання Карлоса, заплативши 27,9 мільйона фунтів стерлінгів влітку 2022 року. В грі з Евертоном 13 серпня 2022 року захисник порвав ахілове сухожилля і вибув на тривалий термін.

3. Леон Бейлі | £28,8 млн | Баєр Леверкузен | 2021 рік

Бейлі прибув до Прем'єр-ліги з великими надіями після того, як заявив про себе в Бундеслізі. Влітку 2021 року Астон Вілла підписала його за 28,8 мільйона фунтів стерлінгів, і, попри кілька пристойних виступів, більшість його першої кампанії в Англії була затьмарена травмами.

Гравець збірної Ямайки зіграв лише сім матчів у старті за Віллу у своєму першому сезоні, і, без сумніву, найкращі його виступи ще попереду.

2. Оллі Воткінс | £30,6 млн | Брентфорд | 2020 рік

Після вражаючих виступів за Брентфорд, забивши 26 голів у 50 матчах, Астон Вілла вирішила побити свій трансферний рекорд у 2020 році, підписавши Оллі Воткінса. Підписаний за 30,6 мільйона фунтів стерлінгів, він був їх найдорожчим трансфером, поки не з’явився Еміліано Буендіа. Але ця історія ще попереду.

У жовтні 2020 року Воткінс забив свої перші голи в Прем’єр-лізі, зробивши хет-трик у легендарній перемозі над Ліверпулем — 7:2.

1. Еміліано Буендіа | £34,6 млн | Норвіч | 2021 рік

Влітку 2021 року Вілла витратила 34,6 мільйона фунтів стерлінгів, щоб переманити Буендіа з Норвіча. Цей трансфер став рекордним для клубу.

Буендіа дебютував за Віллу в серпні 2021 року. Пізніше того ж місяця аргентинець забив свій перший гол за клуб у матчі проти Брентфорда (1:1) і з того часу став невід’ємною частиною першої команди.

Найкращим результатом Астон Вілли у всі ці роки було три поспіль шостих місця в АПЛ. А найгіршим – три роки в Чемпіоншипі, де команда навіть примудрилась одного сезону фінішувати на 13-ій сходинці та не завоювала жодного внутрішнього кубка. При цьому бірмінгемська команда лише тричі пробивалася в єврокубки – результат, який геть не вкладається в масштаби трансферної політики.