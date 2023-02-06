Мерсисайдці хочуть переманити двох гравців.
Оіан Сансет, getty images
06 лютого 2023, 18:48
Ліверпуль через невдалі результати потребує підсилення складу в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання As, мерсисайдці націлились на двох гравців Атлетіка — Оіана Сансета та Ніко Вільямса.
Сансет відіграв 23 матчі в цьому сезоні, в яких відзначився сімома голами. На рахунку Вільямса шість голів та шість результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роберто Фірміно близький до продовження контракту з Ліверпулем.