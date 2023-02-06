Англія

Мерсисайдці хочуть переманити двох гравців.

Ліверпуль через невдалі результати потребує підсилення складу в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання As, мерсисайдці націлились на двох гравців Атлетіка — Оіана Сансета та Ніко Вільямса.

Сансет відіграв 23 матчі в цьому сезоні, в яких відзначився сімома голами. На рахунку Вільямса шість голів та шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роберто Фірміно близький до продовження контракту з Ліверпулем.