Англія

Аргентинський голкіпер вірить в успіх.

Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес прокоментував можливу зміну клубу найближчим часом.

"Новий клуб? Я хотів би виграти титул з Астон Віллою, це складно... Подивимося, що вийде. Відчуття, що сьогодні я маю достатній рівень, щоб зіграти в Лізі чемпіонів і спробувати її виграти", — наводить слова аргентинця France Football.

Зазначимо, що 30-річний голкіпер в цьому сезоні провів 20 поєдинків на клубному рівні, в яких пропустив 25 голів. П'ять ігор провів без пропущених м'ячів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Еміліано Мартінес претендує на нагороду кращому голкіперу від FIFA.