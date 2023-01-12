ФІФА оголосила список футболістів, що будуть змагатися за звання найкращому голкіперу 

The Best FIFA Football Awards.

В цьому списку опинилось 5 прізвищ:

Аліссон (Ліверпуль)
Едерсон (Манчестер Сіті)
Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
Яссін Буну (Севілья)
Тібо Куртуа (Реал)

Зазначимо, що голосування буде проходити до 3 лютого. Віддати свій голос можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бензема, Мессі та Мбаппе — серед претендентів на звання кращого гравця за версією FIFA.