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Стали відомі футболісти, що можуть отримати почесне звання.

ФІФА оголосила список футболістів, що будуть змагатися за звання найкращому голкіперу

The Best FIFA Football Awards.

В цьому списку опинилось 5 прізвищ:

Аліссон (Ліверпуль)

Едерсон (Манчестер Сіті)

Еміліано Мартінес (Астон Вілла)

Яссін Буну (Севілья)

Тібо Куртуа (Реал)

Зазначимо, що голосування буде проходити до 3 лютого. Віддати свій голос можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бензема, Мессі та Мбаппе — серед претендентів на звання кращого гравця за версією FIFA.