Стали відомі футболісти, що можуть отримати почесне звання.
Претенденти на звання кращого голкіпера, фото ФІФА
12 січня 2023, 19:59
ФІФА оголосила список футболістів, що будуть змагатися за звання найкращому голкіперу
The Best FIFA Football Awards.
В цьому списку опинилось 5 прізвищ:
Аліссон (Ліверпуль)
Едерсон (Манчестер Сіті)
Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
Яссін Буну (Севілья)
Тібо Куртуа (Реал)
Зазначимо, що голосування буде проходити до 3 лютого. Віддати свій голос можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бензема, Мессі та Мбаппе — серед претендентів на звання кращого гравця за версією FIFA.