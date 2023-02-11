Англія

Бразилець продовжить виступати за лондонців.

Челсі вирішив підписати новий контракт з бразильським центральним захисником Тіаго Сілвою, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Стверджується, що нова угода між досвідченим футболістом та "пенсіонерами" діє до кінця наступного сезону.

"Чесно кажучи, я дуже радий продовжити свою кар'єру в стані "синіх. Коли я підписав тут свій перший контракт, він був лише на один рік. Тепер вже четвертий! Я не міг цього уявити, але для мене це дуже особливий момент — підписати контракт і залишитися в Челсі", — заявив бразилець.

Зазначимо, що в цьому сезоні Тіаго Сілва провів 24 матчі, в яких відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі та Лос-Анджелес чекають, чи забажає Обамеянг грати у МЛС.