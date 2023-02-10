Англія

У лондонців вже є заміна нинішньому наставнику.

Головний тренер збірної Німеччини Гансі-Дітер Флік може очолити Челсі, якщо нинішнього наставника Грема Поттера відправлять у відставку. Про це повідомляє Caught Offside з посиланням на журналіста Bild Крістіана Фалька.

За інформацією джерела, лондонці контактували з німцем ще наприкінці минулого сезону. Нещодавно Челсі знову повернувся до ідеї співпраці з Фліком, але наразі він поки не збирається залишати збірну Німеччини.

Нагадаємо, цієї зими Челсі витратив близько 323 млн фунтів – більше, ніж усі клуби Ла Ліги, Серії А, Бундесліги та Ліги 1 разом. При цьому лондонці посідають дев'яте місце в АПЛ.