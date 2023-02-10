Северная Америка

Все залежить від гравця.

Днями з'явилася інформація, що попри предметний інтерес від клубів із МЛС нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг бажає залишитися в Європі. І схоже, що як нинішній клуб габонця, так і Лос-Анджелес все ще чекають на рішення гравця.

Загалом, Челсі активно займається пошуком клубу для "Ауби", і саме варіант із МЛС розглядається як варіант, повідомляє у своєму Твіттері Фабріціо Романо. Втім, необхідна головна умова — "зелене світло" від самого гравця.

Відзначимо, що 33-річний нападник перебрався до Лондону з Барселони в останній день літнього трансферного вікна-2022. Втім, закріпитися у команді з АПЛ він не зміг — 3 голи у 17 матчах, в яких здебільшого він виходить точно не зі старту.