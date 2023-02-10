Керівництво "блаугранас" не хоче відпускати свого вінгера наступного літа.
Анссумане Фаті, Getty Images
10 лютого 2023, 11:50
Вінгер Барселони Анссумане Фаті потрапив до сфери інтересів трьох клубів англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє інсайдер Фабріцио Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 20-річного іспанця зацікавлені Манчестер Юнайтед, Арсенал та Ліверпуль.
Трійця уважно стежить за ситуацією з футболістом і може спробувати підписати його наступного літа.
Також наголошується, що Баварія не зацікавлена у трансфері молодого іспанця.
Барселона у свою чергу хоче зберегти Фаті у своєму складі, але остаточне рішення буде ухвалено після другої половини сезону.
У поточній кампанії Фаті провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі.