Рандаль Коло Муані може залишити Айнтрахт, повідомляє L’Équipe

За свого футболіста німецька команда хоче отримати 100 мільйонів євро. Інтерес до 24-річного футболіста виявляють Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Баварія.

Зазначається, що Коло Муані може піти з Айнтрахта влітку, якщо клуб не потрапить до Ліги чемпіонів.

Цього сезону у форварда 12 голів та 11 результативних передач у 27 матчах за Айнтрахт у всіх турнірах.