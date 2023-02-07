Однак Айнтрахт може продати його лише за 100 мільйонів євро.
Рандаль Коло Муані, Getty Images
07 лютого 2023, 15:50
Рандаль Коло Муані може залишити Айнтрахт, повідомляє L’Équipe.
За свого футболіста німецька команда хоче отримати 100 мільйонів євро. Інтерес до 24-річного футболіста виявляють Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Баварія.
Зазначається, що Коло Муані може піти з Айнтрахта влітку, якщо клуб не потрапить до Ліги чемпіонів.
Цього сезону у форварда 12 голів та 11 результативних передач у 27 матчах за Айнтрахт у всіх турнірах.