Німеччина

Однак Айнтрахт може продати його лише за 100 мільйонів євро.

Рандаль Коло Муані може залишити Айнтрахт, повідомляє L’Équipe.

За свого футболіста німецька команда хоче отримати 100 мільйонів євро. Інтерес до 24-річного футболіста виявляють Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Баварія.

Зазначається, що Коло Муані може піти з Айнтрахта влітку, якщо клуб не потрапить до Ліги чемпіонів.

Цього сезону у форварда 12 голів та 11 результативних передач у 27 матчах за Айнтрахт у всіх турнірах.