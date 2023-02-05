Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 4 лютого 2023 року, 17:00.
Вулвергемптон — Ліверпуль, Getty Images
05 лютого 2023, 09:45
Ліверпуль у поєдинку 22 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях сенсаційно поступився Вулвергемптону (0:3).
Перемогу "вовкам" принесли забиті м'ячі у виконанні Матіпа, Доусона та Невеша. При цьому перші два м'ячі "червоні" пропустили за 11 стартових хвилин зустрічі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Ліверпуль в АПЛ:
Вулвергемптон — Ліверпуль 3:0
Голи: Матіп, 5, Доусон, 11, Невеш, 71.
Вулвергемптон: Са — Семеду, Доусон, Кілман, Аїт-Нурі (Хонні, 83) — Леміна (Поденсе, 84), Невеш, Нунеш — Сарабія (Моутінью, 60), Кунья (Хіменес, 60), Хван (Траоре, 41).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Е. Робертсон (Цимікас, 86) — Кейта (Гендерсон, 65), Байцетич (Елліотт, 76), Алькантара — Салах, Гакпо (Окслейд-Чемберлен, 86), Нуньєс.
Попередження: Доусон — Гомес.