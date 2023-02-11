Англія

Нові підписання лондонців приносять користь.

Челсі в рамках поєдинку 23 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грає на виїзді проти Вест Гема в рамках лондонського дербі.

На 16 хвилині гол для "синіх" створили новачки команди — Жоау Феліш та Енцо Фернандес. Португалець ударом в один дотик вразив ворота після відмінного пасу півзахисника.

Зазначимо, що Михайло Мудрик також взяв участь у атаці. Спершу українець майже не втратив м'яч, проте у підкаті відпасував на партнера.

Нагадаємо, що матч Вест Гем — Челсі розпочався о 14:30. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.