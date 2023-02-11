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Вест Гем - Челсі, getty images
11 лютого 2023, 14:59
Челсі в рамках поєдинку 23 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грає на виїзді проти Вест Гема в рамках лондонського дербі.
На 16 хвилині гол для "синіх" створили новачки команди — Жоау Феліш та Енцо Фернандес. Португалець ударом в один дотик вразив ворота після відмінного пасу півзахисника.
Зазначимо, що Михайло Мудрик також взяв участь у атаці. Спершу українець майже не втратив м'яч, проте у підкаті відпасував на партнера.
Нагадаємо, що матч Вест Гем — Челсі розпочався о 14:30. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.