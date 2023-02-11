Англія

Керманич Челсі висловився про нічию в матчі з Вест Гемом.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі не зміг переграти Вест Гем у виїзному лондонському дербі (1:1).

Головний тренер "синіх" Грем Поттер поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ми хотіли перемогти. Сьогодні було декілька позитивних моментів, особливо у першому таймі. Це був крок уперед, але попереду багато роботи. Зараз намагаємося на максимум налаштувати усіх гравців, багато хто з них повернувся після травм, також прибули новачки. Намагаємося вивести їх на ідеальний рівень кондицій.

Як на мене, арбітр повинен був призначити пенальті. Такі дрібниці повинні грати на нашу користь, але сьогодні цього не сталося. Це футбол, нічого страшного, рухаємось далі.

Феліш? Він класно зіграв, його якість не є секретом. Чим частіше він гратиме, тим сильнішим буде. Але ми пропустили дуже дурний гол, у тому моменті була елементарна неуважність. Подібного не повинно ставатись біля наших воріт", — цитує слова Грема Поттера BBC Sport.

Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Гем — Челсі на Football.ua.