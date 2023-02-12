Англія

Німець прокоментував кризу свого клубу.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо жахливих результатів своєї команди в цьому сезоні АПЛ. Нагадаємо, "червоні" посідають 10-е місце, набравши 29 очок у 20 матчах.

"Я незадоволений нашим становищем. Але те, як ти справляєшся з ситуацією і поводиться в ній, вирішує подальшу долю після неї.

Я відповідаю за все це. Якщо ви хочете критикувати, критикуйте мене. Не йдіть на поводу у людей, які помиляються", – сказав тренер Ліверпуля.

У наступному матчі Ліверпуль зіграє проти Евертона 13 лютого. Football.ua проведе текстову трансляцію дербі Мерсисайду.