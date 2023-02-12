ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Скандальний кіпер висловився про одного з найкращих гравців сучасності.

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес прокоментував свою поведінку після фіналу чемпіонату світу. Нагадаємо, аргентинець пожартував над лідером збірної Франції Кіліаном Мбаппе. У роздягальні під час святкування своєї команди 30-річний воротар Астон Вілли на момент зупинив танець і сказав: "А тепер хвилина тиші... для мертвого Мбаппе" (ориг. "Un minuto di silenzio... Per Mbappé che è morto").

"Як я можу сміятися над Мбаппе? Він забив мені чотири голи в фіналі ЧС-2022! Це він, напевно, думає, що я його іграшкова лялька. Я дуже поважаю Мбаппе.

Після фіналу я сказав йому, що він має пишатися собою та тримати голову високо, тому що він провів фантастичний матч і є одним із найкращих гравців у світі. Він літав, ми не могли його спинити", — цитує Мартінеса L'Equipe.

Нагадаємо, Франція поскаржилась на Емі Мартінеса за дивакувату витівку на адресу Мбаппе.