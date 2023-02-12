Другое

Рамон Діас поділився своїми думками після гри з мадридським Реалом.

Головний тренер саудівського Аль-Хіляля Рамон Діас прокоментував поразку у фіналі Клубного чемпіонату світу проти мадридського Реалу (3:5).

"Ми зустрілися з командою високого рівня, високої категорії. Це буде для нас корисним досвідом. Звичайно, я пишаюся своїми гравцями, тому що вони добре показали себе. При цьому перевага Мадрида була помітна.

З суперником такого рівня зазнаєш сильного тиску. Не скажу, що ми припустилися так багато помилок, але далася взнаки їх якість. Нелегко забити три голи у ворота Реала.

Я думаю, що вболівальники Аль-Хіляля будуть нами задоволені. Зусилля моїх футболістів повинні їх тішити, а команді потрібно набирати досвіду на майбутнє", — наводить слова Діаса AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Аль-Хіляль.