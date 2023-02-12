Дивіться відео найкращих моментів матчу 23 туру чемпіонату Англії, що відбувся 12 січня 2023, 16:00.
Гарначо та Рашфорд, twitter.com/ManUtd
12 лютого 2023, 19:30
У рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед у "дербі троянд" здобув непросту перемогу над Лідс Юнайтед.
Більшу частину цього протистояння команди зберігали нулі на табло, але в заключному відрізку зустрічі "червоні дияволи" забили два м'ячі, авторами яких стали Рашфорд і Гарначо, завдяки чому вони гарантували собі переможний результат.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лідс Юнайтед — Манчестер Юнайтед в 23 турі АПЛ-2022/23:
Лідс — Манчестер Юнайтед 0:2
Голи: Рашфорд (80), Гарначо (85)
Лідс: Мельє — Ейлінг, Кох, Вобер, Фірпо — Маккенні (С. Грінвуд, 86), Адамс — Саммервілль, Гаріссон (Ааронсон, 73), Ньйонто — Бемфорд (Ріттер, 58)
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот (Ван Біссака, 73), Магвайр, Шоу, Маласія (Мартінес, 61) — Забітцер, Фред — Санчо (Гарначо, 61), Фернандеш, Рашфорд (Еланга, 90+1) — Веггорст
Попередження: Фірпо, Маккенні — Фред