Англія

Іспанський фахівець відзначив ювілей з проведених поєдинків перемогою над Астон Віллою.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу над Астон Віллою та скоротив своє відставання від лондонського Арсеналу у турнірній таблиці до трьох очок, маючи при цьому на один проведений матч більше.

Дане протистояння проти команди Унаї Емері, яке завершилося на користь "містян" з рахунком 3:1, стало ювілейним 250-м на тренерському містку для керманича "містян" Хосепа Гвардіоли в рамках англійської Прем'єр-ліги.

За цей час головний тренер Манчестер Сіті чотири рази зумів виграти Прем'єр-лігу, а також тричі визнавався найкращим тренером Англії за підсумками сезону.

Крім того, у Гвардіоли найвищий в історії відсоток перемог серед усіх фахівців у їхніх перших 250 поєдинках у рамках АПЛ.

Тренери з найбільшою кількістю перемог у перших 250 іграх чемпіонату Англії:

1. Хосеп Гвардіола: 184 (73,6%)

2. Юрген Клопп: 160 (64,0%)

3. Жозе Моуріньо: 158 (63,2%)

4. Алекс Фергюсон: 152 (60,8%)

5. Арсен Венгер: 146 (58,4%)