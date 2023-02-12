Англія

Керманич Манчестер Сіті вирішив не ризикувати своїм ключовим форвардом напередодні важливого матчу з Арсеналом.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу над Астон Віллою та скоротив своє відставання від лондонського Арсеналу у турнірній таблиці до трьох очок, маючи при цьому на один проведений матч більше.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився емоціями від результату протистояння з бірмінгемцями, а також висловився про заміну ключевого форварда своєї команди Ерлінга Голанда у перерві через травму стегна.

"Ми провели дійсно хорошу гру. Найкращі моменти були у другому таймі, хоча ми краще діяли у першій половині матчу. Було відчуття, що заб’ємо ще, але пропустили. Після 3:1 в АПЛ гра завжди стає більш відкритою. Ми краще пресингували у другому таймі, краще контролювали м’яч. Наше порозуміння з футболістами покращується.

Заміна Голанда у перерві? У Ерлінга було пошкодження, він відчував дискомфорт. При 3:0 ми не хочемо ризикувати. Побачимо, як він почуватиметься у наступні декілька днів. Якщо він не буде готовий, то зіграє хтось інший. Сподіваюся, він відновиться", — цитує слова Гвардіоли BBC Sport.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Астон Вілла ви можете на Football.ua. Наступний матч "містяни" проведуть проти Арсеналу, який відбудеться 15 лютого.