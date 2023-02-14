Англійський клуб вирішив долю тренерського посту.
Майкл Скубала, фото getty images
14 лютого 2023, 21:25
Лідс Юнайтед постійно знаходився в пошуках нового головного тренера після звільнення Джессі Марша, але отримав багато відмов.
Як повідомляє офіційний сайт "павичів", клуб продовжить працювати з тимчасовим менеджером Майклом Скубалою.
Помічники тренера Пако Галлардо та Кріс Арамас також залишаться.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс всерйоз розглядає призначення Схрьодера, який провалився в Аяксі після тен Гага.