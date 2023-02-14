Лідс Юнайтед постійно знаходився в пошуках нового головного тренера після звільнення Джессі Марша, але отримав багато відмов.

Як повідомляє офіційний сайт "павичів", клуб продовжить працювати з тимчасовим менеджером Майклом Скубалою.

Помічники тренера Пако Галлардо та Кріс Арамас також залишаться.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс всерйоз розглядає призначення Схрьодера, який провалився в Аяксі після тен Гага.