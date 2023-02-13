Англія

"Павичі" поки без мінімального успіху вирішують, хто очолить команду.

Після звільнення Джессі Марша англійський Лідс перебрав уже дуже багато кандидатур на посаду головного тренера. І, що парадоксально, команді з півночі Великобританії всі відмовляють.

Легенда Реалу Рауль, нинішній наставник Райо Вальєкано Андоні Іраола, аргентинець Марсело Гальярдо, доволі відомий Маурісіо Почеттіно, Карлос Корберан із Вест Бромвіча, тренер Феєнорда Арне Слот — і це тільки ті прізвища, які потрапили до преси і які сказали "павичам" однозначне "ні".

Як повідомляє у своєму Твіттері відомий італійський журналіст Ніколо Скіра, зараз Лідс розглядає дві кандидатури — нідерландця Альфреда Шрьодера (про котрого писалося й раніше), який нещодавно провалився в Аяксі, та Нуну Ешпіріту Санту. Шанувальники англійського футбола пам'ятають португальця по роботі у Вулвергемптоні і недовгому періоду у Тоттенгемі.

Відзначимо, що наразі "білі" знаходяться 17 сходинці, маючи 19 очок. Втім, вже у понеділок ввечері Евертон може посунути Лідс до зони вильоту — для цього йому потрібна перемога над Ліверпулем у дербі Мерсисайду. За онлайн трансляцією цього протистояння, котре почнеться о 22:00, ви можете стежити на Football.ua.