Англія

Нідерландський фахівець може очолити одного із аутсайдерів АПЛ.

Лідс Юнайтед, що наразі йде 17-м в турнірній таблиці АПЛ, продовжує перебувати у пошуках нового головного тренера першої команди після того, як Джессі Марш був несподівано звільнений 6 лютого цього року.

Як повідомляє журналіст The Telegraph Майк Макграт, на даний момент одним із головних претендентів на пост нового керманича "павичів" є Алфред Схрьодер, який очолив амстердамський Аякс після того, як Ерік тен Гаг влітку минулого року пішов на підвищення в Манчестер Юнайтед.

За інформацією джерела, Схрьодер є достатньо реальною кандидатурою, щоб очолити Лідс. Він навіть був присутній на минулому матчі 23 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, який завершився перемогою "червоних дияволів" з рахунком 2:0.

Зазначимо, що нідерландський фахівець більше не очолює Аякс. Після низки незадовільних результатів, через які команда опинилася на п'ятому місці в Ередевізі, Схрьодер був звільнений наприкінці січня цього року і зараз перебуває у статусі вільного агента.