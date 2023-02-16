Англія

Лондонському клубу віддали контроль над грою, але позбавили трьох очок.

Напередодні відбувся перенесений матч дванадцятого туру англійської Прем’єр-ліги поміж Манчестер Сіті та лондонським Арсеналом.

Арсенал — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Колектив Хосепа Гвардіоли в підсумку здобув перемогу з рахунком 3:1 над принциповими суперниками за чемпіонськими перегонами, які до цього очолювали турнірну таблицю.

За підсумком зустрічі "містяни" набрали 51 бал, вирівнялись за цим показником із "канонірами", але обійшли їх за додатковими статистичним здобутками.

Як стало відомо після завершення гри, лідерську позицію в АПЛ Сіті повернув у дуже незвичний для себе спосіб, зігравши від м’яча.

36,4% загального часу володіння м’ячем — це найнижчий показник не тільки за останні роки для новоспечених лідерів турнірної таблиці, а й загалом для тренерської кар’єри Гвардіоли.

При цьому точність передач Сіті була на рівні 72,76%, що свідчить про вдалі дії Арсенала під час пресингу.

Наступний матч колектив із Манчестера проведе в гостях у Ноттінгем Форест.