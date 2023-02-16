Англія

Портал WhoScored оцінив виступ українця.

У рамках дванадцятого туру чемпіонату Англії Арсенал на своєму полі приймав Манчестер Сіті (1:3).

У стартовому складі господарів вийшов Олександр Зінченко. Українець отримав 6,77 бала за свій виступ за версією WhoScored.

Зінченко один раз перехопив м'яч, двічі відібрав, зробив одну помилку, яка призвела до удару по воротах, виграв 2 з 3 верхових дуелей, зробив 86 дотиків м'яча, віддав 49 точних передач з 61, створив один гольовий момент і здійснив одну успішну обводку.

Зазначимо, що портал SofaScore оцінив виступ Зінченка у 6,4 бала.