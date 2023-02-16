Англія

Football.ua презентує матеріал The Athletic стосовно переходу Олександра Зінченко у Арсенал і його ролі у англійському чемпіонаті.

Це був момент сезону, коли розпал битви наближався до нестерпного рівня. Чергова боротьба за титул досягала кульмінації, і Сіті знову змагався один на один з Ліверпулем на вершині турнірної таблиці.

Один із гравців піднявся на ноги. Утворилася передматчова штовханина. Чотири дні тому Сіті програв мадридському Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів, хоча саме "містяни" перемогали з загальним рахунком 5:3 до компенсованого часу матчу-відповіді.

У центрі натовпу палали очі Олександра Зінченка.

Настав час звернення до одноклубників, і Зінченко, тицяючи пальцем, розчуленим голосом майже кричав.

"Забудьте, що було в минулому. Це вже минуло, йому кінець. Забудьте! Просто подивіться один на одного, віддайте все і помріть на полі. Кожен знає, що йому робити на полі. Ми боремося за щось масштабне та неймовірне. Ми повинні бути готові стати легендами. Всі ви. Ми їдемо туди і помремо там".

Того дня його команда перемогла з рахунком 5-0 проти Ньюкасл Юнайтед. Це було 8 травня 2022 року. Через два тижні було підтверджено, що Сіті — чемпіон, і, якби ви не знали динаміки в роздягальні, ви б ніколи не зрозуміли, що людина, яка веде цю командну розмову, була третім наймолодшим гравцем у стартовому складі тренера Пепа Гвардіоли на гру з Ньюкаслом.

Однак Гвардіола ніколи не забував про українця.

"Я думаю, що всі тут закохані в нього", — сказав тренер про Зінченка, і менеджер Сіті подивився в очі, щоб сказати, що він абсолютно в цьому впевнений. "Ні, чесно. Він важлива фігура в нашому клубі".

В Арсеналі погодилися б з цими рисами, а зараз Зінченко віддає все, щоб знову виграти Прем’єр-лігу з молодшою ​​та менш досвідченою командою.

Коли Арсенал грав з Манчестер Юнайтед на Емірейтс минулого місяця, саме Зінченко виголосив клич під час передматчової бесіди. Його нові товариші по команді в північному Лондоні звикли до цих мотиваційних промов. Вони швидко зрозуміли, що Гарі Невілл, який зазвичай добре оцінює гравців, сильно помилився, коли раніше цього сезону назвав півзахисника збірної України, який зіграв за неї 52 матчі, і який був капітаном команди, "не лідером".

Не лідер? Можливо, це недооцінює історію хлопчика з маленького українського містечка Радомишль, який покинув дім у віці 11 років, якому довелося втекти зі своєї країни підлітком, чиє життя було спотворено війною протягом майже десяти років, і який тепер збирається бути успішним в Прем'єр-лізі з різними командами.

Можливо, це недооцінює силу особистості та конкурентоспроможність, яку він продемонстрував, щоб допомогти команді Мікеля Артети піднятися на вершину ліги, тоді як друзі та родичі ховалися в підвалах і бомбосховищах за 1500 миль.

У Сіті досі пам’ятають розмови із Зінченком після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну на початку минулого року, і його тодішнє переконання, що він повинен повернутися додому, щоб воювати на передовій.

Зінченко був смертельно серйозним, але зрештою його переконали використати свою позицію – футболіста Прем’єр-ліги з мільйонами підписників у своїх соціальних мережах – щоб вести війну зовсім по-іншому. Сьогодні похвала до нього йде аж від верхівки його країни, до офісу президента Володимира Зеленського, і похвала говорить про те, що Зінченко прийняв правильне рішення.

"У період глибокої національної травми Олександр Зінченко був непохитним прихильником України", — каже високопоставлений чиновник українського уряду. "Він сміливо використовував публічний профіль гравця Прем'єр-ліги, щоб підвищити обізнаність про звірства, скоєні російською машиною військових злочинів".

"Спорт — це життєво важливий інструмент комунікації, щоб торкнутися сердець якомога більшої кількості людей. Пан Зінченко відіграв ключову роль у тому, щоб ці серйозні теми залишалися на першому місці в новинах. Його зусилля не будуть забуті".

Це все було в його очах. Вони були оточені темними плямами. Він виглядав блідим, замкнутим, зухвалим. "Майже виснажений, це зрозуміло", — каже Гарі Лінекер, який сидів навпроти нього. "Але я вважав, що він надзвичайно красномовний за цих обставин. Він дуже вражаюча особистість".

Це був березень 2022 року, через кілька тижнів після того, як російські війська вторглися в Україну, і медіа-відділ Сіті втратив підрахунок кількості запитів на інтерв’ю із українцем, які вони отримали. Усі хотіли поговорити із Зінченком.

Він обрав BBC World, а ведучий "Match of the day" Гарі Лінекер вміло ставив запитання, оскільки знав, що має бути проактивним і переконатися, що його почує якнайбільша міжнародна аудиторія. Дружина Зінченка Влада є спортивним кореспондентом українського телебачення. Разом вони зрозуміли силу ЗМІ та те, як використовувати цю платформу, щоб донести свої повідомлення.

Але це було важко.

"Це було неймовірно гостро", — каже Лінекер. "Це було дуже реальним, і я, ймовірно, думав про це інтерв'ю більше, ніж про будь-яке інше, яке брав раніше. Зазвичай ми говорили про футбол чи спорт, і це як розмова, яка виникає сама собою. Того разу я відчував себе дуже важливим.

Був момент, коли він став дуже емоційним, і, чесно кажучи, я теж. Почути, як він розповідає про свої проблеми, страхи та свою сім’ю… це було глибоко зворушливо".

Зінченко народився в Радомишлі, містечку з населенням 14 000 осіб, розташованому за 60 миль (107 км) на захід від столиці України Києва. Його батьки та інші родичі досі там. Радомишль оминуло найстрашніше лихоліття війни.

Щодня, однак, існує майже невимовний страх, що російські війська врешті-решт можуть наступати туди. Він ніколи не зникає, і Зінченко знає про це, бо сам бачив, як швидко все може змінитися. 26-річний Зінченко є випускником академії донецького Шахтаря, який спочатку переїхав за 350 миль від дому у віці 11 років, щоб бути частиною молодіжної системи.

Сьогодні Донецьк на крайньому сході України неможливо впізнати, а значні частини міста окуповані росіянами. Його Донбас Арена, стадіон на 52 000 місць, який приймав матчі чемпіонату Європи 2012 року і був домом для Шахтаря, поки він не був змушений покинути його в 2014 році через ескалацію конфлікту, був сильно пошкоджений обстрілами. Багато друзів Зінченка чи їхніх друзів постраждали.

"Я просто плачу", – сказав Зінченко Лінекеру. "Я можу пригнати машину з тренування, або неважливо звідки, і я просто плачу без приводу, тому що це все в моїй голові. Уявіть собі місце, де ви народилися, де ви виросли, а зараз там просто порожня земля".

Зінченко відвідав антивоєнні мітинги в Манчестері в перші дні після вторгнення рік тому. Не раз виносив на поле прапор України. Він плакав на прес-конференціях. Пост у його Instagram був "присвячений" володимиру путіну, президенту росії: "Сподіваюся, ти помреш найболючішою, страждальною смертю, істото".

Згодом емоції змінилися сталевою рішучістю, яка говорить нам більше про те, ким насправді є Зінченко.

Разом із Андрієм Шевченком, найвідомішим екс-футболістом країни, він заснував благодійний фонд "Футбол для України". Зінченко допоміг зібрати команду відданих волонтерів, які завантажують вантажівки для транспортування вкрай необхідної їжі назад в Україну. Він обдзвонює поранених бійців в українських шпиталях. Його благодійна діяльність допомагає біженцям, які покинули свою країну, щоб заплатити за їжу або знайти житло.

Його засмучує те, що він провів 18 місяців в росії, а його колишні товариші по команді не використали свій статус, щоб виступити проти війни.

Підліток Зінченко разом із сім’єю переїхав до москви після того, як російські війська прийшли в Донецьк у 2014 році, і його рідні вирішили, що залишатися там, де вони були, більше небезпечно. Тож він зрозумів надзвичайний стан через вісім років, коли отримав текстове повідомлення від Андрія Кравчука, нині 23-річного українця, який грав в росії, у якому він сказав: "Я більше не можу тут бути, мені потрібно піти".

Кравчук, однокурсник з академії Шахтаря, грав за московське торпедо, коли путін віддав наказ про вторгнення в Україну.

Зінченко пояснив Сіті, що один із його друзів потрапив у біду, і чемпіони Прем'єр-ліги дали зрозуміти, що допоможуть. Кравчуку дозволили тренуватися з Сіті і чотири місяці він залишався в клубі, поки не знайшов іншу команду. Зараз виступає за полтавську Ворсклу в українській Прем’єр-лізі.

Інша історія, яку досі не розповідали, полягає в тому, як Зінченко допоміг закріпити півдюжини українських біженців місцями в академії Сіті. Деякі були дітьми родин його друзів. Інші надсилали повідомлення з проханням про допомогу.

Наразі благодійність Зінченка принесла понад 1 мільйон фунтів. Більше буде, якщо вони з Шевченком зможуть завершити плани щодо матчу в червні, який приймуть Арсенал або Челсі. Інший збір коштів здійснюється через United 24, благодійну організацію, засновану президентом Зеленським.

Це дуже багато, але Зінченко – "Алекс", як його називають в Англії – належить до покоління футболістів, які бачили, як Маркус Решфорд, Рахім Стерлінг та інші використовували свої платформи для вирішення складних проблем, і, у його випадку, кампанію за мир.

"Я пишаюся молодими футболістами, що вони можуть це зробити", — говорить Лінекер. "Їм за 20, вони тільки стають дорослими, але мають ці величезні платформи та обов’язки, і багато з них використовують це неймовірно добре. Ніхто не зробив цього краще, ніж Алекс".

Мабуть, найбільш вражаючою частиною всього цього є те, що той, хто носить футболку Арсеналу під номером 35, зберіг такий високий рівень продуктивності, хоча в його житті було стільки горя та потрясінь.

Але люди, які знають, що таке стояти пліч-о-пліч із Зінченком, можуть гарантувати, що він завжди був безмежно відданий своїй професії.

Еммануель Фрімпонг, колись гравець Арсеналу, провів 18 місяців із Зінченком в уфі, майже в 1000 милях на схід від москви.

"Я пам’ятаю, як іноді тренування закінчувалося, і, поки ми заходили всередину, він залишався зовні, працюючи над своєю технікою, своїм пасом", — каже Фрімпонг. "Він дихає футболом. Він завжди був таким мотивованим. І сім’я його дуже підтримує, особливо його мама (Ірина). Їй доводилось брати багато кредитів. Коли він переїхав до росії, його мама переїхала до нього і завжди була з ним".

Ірина, в якої брали інтерв’ю у 2019 році, розповіла історію, як її восьмирічного сина спіймали на поганій поведінці. Вона знала, що мусить щось зробити, щоб покарати його. Тож вона сказала йому, що він не може піти на футбольне тренування того вечора.

"Він підвівся і сказав: "Ви можете заборонити мені виходити на вулицю, заборонити мені дивитися телевізор або комп’ютерні ігри, але не карайте мене, припинивши мої тренування".

Я подумала: "Чи можу я вибивати ґрунт з-під ніг сина?".

Після переходу в Сіті влітку 2016 року були довгі періоди, коли Зінченко був лише на підступах до основного складу. Його тренери знали, що це дратує його, але з його боку ніколи не було незгоди. Зінченко просто почав показувати, що він, відносно невідомий гравець, може вийти на найвищий рівень.

"Що мені найбільше подобається в Алексі", — сказав Гвардіола The Athletic, — "Це те, що в перші роки ми хотіли перевести його в оренду, тому що думали, що він не буде багато грати, і він сказав: "Ні, ні. Я збираюся боротися за місце у стартовому складі". Я сказав: "Алекс, це важко, тому що у нас багато гравців на твоїй позиції". Але він сказав: "Ні, ні. Я збираюся тут пограти".

"Він дуже добре тренувався. У нього ніколи не було сумного обличчя. Навіть коли він грав мало, він завжди мав хорошу поведінку. Зазвичай, коли ти не граєш, це видно в очах гравців. Він був повною протилежністю, все ще працюючи додатковий час у спортзалі. Тоді він скористався цією можливістю, наче це був останній шанс у світі. Це хороший футболіст і він має хороше мислення".

Згадайте лише історію про те, як Сіті переміг з рахунком 2:1 у матчі Прем’єр-ліги проти Хаддерсфілда. 20-річний Зінченко не вийшов на заміну.

Коли того вечора команда повернулася до тренувального комплексу Сіті, усі почали збиратися додому. Зінченко пішов прямо в спортзал, абсолютно сам, і вимкнув світло, коли вийшов після закінчення тренування через годину.

Очі Гвардіоли яскраво сяють, коли він розповідає цю історію.

Інші пам’ятають людину, відомого як "Зіннер", важливого учасника роздягальні.

Вони пам’ятають його ігри в Uno з Кайлом Уокером, Джоном Стоунзом і Ріядом Марезом. Зінченко ненавидів програвати, навіть у карти.

Крім того, він був прихильником футболу. Він хотів увібрати в себе кожну інформацію та краще пізнати своїх одноклубників, вивчаючи різні мови: іспанську, португальську, французьку. Оскільки в клубі так багато іспаномовних, інша історія полягає в тому, як українець закликав своїх одноклубників "Vamos hostia" перед матчами. Переклад: "Давай, до біса!"

Однак після переходу в Арсенал, все стало інакше. Зінченко вийшов із роздягальні серійних чемпіонів. Він є чотириразовим переможцем Прем'єр-ліги, і разом з цим він несе на собі певну відповідальність у клубі, який не вигравав титулу з 2004 року.

"Він (Зінченко) настільки залучений і настільки занурений в Арсенал", — каже один із його колишніх тренерів, який вважає за краще не називати свого імені, поки Сіті бореться з Арсеналом за титул. "Як він святкує голи, як він обіймається з фанатами. Іноді я думаю: "Боже, цей хлопець там лише п’ять місяців, це не може бути правдою". Але в той же час я бачу в ньому більш зрілого футболіста.

Його перехід в Арсенал був не тільки зміною клубу, але й зміною ролі. У Манчестері він був більше маргінальним гравцем. В Арсеналі виникає відчуття, що він знав, що він важливий з першої хвилини. Мене не здивує, що Мікель Артета спеціально попросив це у нього. Зінченко прийшов із Сіті, де він багато вигравав, і настав час перенести цей менталітет у команду, яка до нього не звикла – безстрашний та заразливий".

Одна подібна історія сягає їхньої перемоги 3:2 над Манчестер Юнайтед у січні.

Того тижня Якуб Ківьор був на Емірейтс, а наступного дня буде оголошено про його перехід в Арсенал за 17,5 мільйонів фунтів стерлінгів з італійського клубу Спеція. Зінченко познайомився з 22-річним польським захисником і після матчу наполягав на тому, щоб відвести його в роздягальню та відсвяткувати перемогу з новими партнерами.

"Якщо ти вже з нами, ти вже з нами", — сказав він своєму новому колезі.

Чи було помилкою Сіті продати Зінченка в клуб, яким керує колишній помічник Гвардіоли, який став лідером у боротьбі за титул цього сезону?

Історія запам’ятає це таким чином, якщо Арсенал зможе втримати натиск Сіті. Але інколи легко бути мудрим після події, коли раніше ніхто насправді в неї не вірив.

"Були причини", — каже Гвардіола. "Наприкінці сталося те, що Мікель знав його досить добре, тому що працював з ним. Вони працювали разом, і він вірив, що Алекс міг би стати цією частиною (мозаїки), щоб спробувати зробити увесь процес трохи кращим. Я радий за нього".

Багато чого змінилося в житті Зінченка з моменту його першої великої поїздки з Сіті в 2016 році на передсезонний товариський матч проти Арсеналу в шведському місті Гетеборг, коли він не зрозумів, що передматчевий обід є обов'язковим, і залишився в номері готелю .

Нещодавно підписаний з уфи за 1,6 мільйона фунтів стерлінгів, він навіть не підозрював, наскільки суворим був Гвардіола щодо командного харчування, поки за ним не послали одного з тренерів. Гравець був пригнічений, запитуючи, чи оштрафують його, панікуючи, що його менеджер розсердиться. Його невинність полюбила його співробітників клубу.

Через сім місяців після того, як він покинув Сіті за 32 мільйони фунтів стерлінгів, варто також пам’ятати, що він виріс з Арсеналом і цей трансфер викликав сильний емоційний виплеск.

В одному з перших інтерв’ю Зінченка, як гравця академії Шахтаря, було запитання про те, чи є якийсь клуб, за який він завжди хотів грати. Зінченко відповів, що це Арсенал, і, хоч усім було смішно, але довелося лагідно зауважити йому, що, можливо, варто згадати і Шахтар.

Зінченко бачив себе в ті часи атакувальним півзахисником. Він любив майстерність Роналдіньо та артистизм Денніса Бергкампа. Однак його улюбленим гравцем був Тьєррі Анрі — схожий смак й в багатьох уболівальників Арсеналу його покоління.

Все це допомагає пояснити, чому він замовив фреску, на якій він зображений у кольорах Арсеналу у спортзал свого нового будинку. Зінченко зв’язався з художницею Еммою Кенні безпосередньо через Instagram, і вони разом працювали над остаточним дизайном.

"Будинок ремонтували, щоб родина Зінченків переїхала", — каже Кенні, який походить із сім’ї вболівальників Тоттенгема, але дотримується нейтралітету в цьому випадку. "Ми обговорили початкові концепції, які включали різні пози на різних фонах, і врешті-решт ми погодилися щодо дизайну його в Еміратах".

"Він багато розпитував мене про Арсенал", — каже Фрімпонг. "Він казав: "Ти грав з Робіном ван Персі? Ого! Я не можу повірити, що ти грав з Ван Персі — це так божевільно". Ми продовжували говорити. "І Венгер був вашим тренером? Боже мій! Він телефонував другові: "Не можу повірити, що цей хлопець грав за Арсенал. Це завжди було про Арсенал, ніякі інші команди. Те, що він робить зараз, те, про що він раніше мріяв".

Фрімпонгу, чия кар'єра почалася в академії Арсеналу, зараз 31 рік і він живе в Гані, де працює в ЗМІ. В уфі він став репетитором Зінченка з англійської мови.

"Його англійська була дуже поганою", — каже він. "Я був, напевно, найкращим володарем англійської в клубі, тому я навчав його мови. Він завжди ставив запитання про Англію. Для початку я подумав, що це трохи дивно. Але це показало його склад розуму. Він уже планував наперед".

Фрімпонг, старший на п'ять років, пережив важкі часи в росії. Здається, він вдячний за дружбу Зінченку. "Якщо я згадаю ті роки, багато росіян і українців були трохи расистами. Але Зінченко був тим типом людей, які вписалися б будь-де, чи то Англія, чи маленьке село в Африці".

Вердикт Гвардіоли незабаром після переходу Зінченка в Арсенал був таким, що "кожен може навчатися в Алекса".

Кілька днів тому був День Святого Валентина, і Гвардіола використав це, щоб оголосити про свою любов до гравця.

Мабуть, Артета буде радий, що зараз для Сіті ці стосунки є лише на відстані.

За матеріалами The Athletic