Англія

Англійське правосуддя почало розслідування скандального епізоду.

В Кевін Де Брюйне летить склянка, фото GETTY IMAGES

В Кевін Де Брюйне летить склянка, фото GETTY IMAGES

Футбольна асоціація Англії (FA) розпочала розслідування щодо правопорушень з боку фанатів Арсеналу під час матчу АПЛ, в якому "каноніри" приймали Манчестер Сіті.

За інформацією Sky Sports, агресивні вболівальники лондонського клубу під час матчу жбурляли пляшки та склянки в півзахисника "містян" Кевіна Де Брюйне. Інцидент був включений до суддівського протоколу.

Арсенал — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ