Англія 16 лютого 2023, 16:50 FA почала розслідування щодо фанатів Арсенала, які жбурляли пляшки та склянки в Де Брюйне Англійське правосуддя почало розслідування скандального епізоду. В Кевін Де Брюйне летить склянка, фото GETTY IMAGES 16 лютого 2023, 16:50 Футбольна асоціація Англії (FA) розпочала розслідування щодо правопорушень з боку фанатів Арсеналу під час матчу АПЛ, в якому "каноніри" приймали Манчестер Сіті. За інформацією Sky Sports, агресивні вболівальники лондонського клубу під час матчу жбурляли пляшки та склянки в півзахисника "містян" Кевіна Де Брюйне. Інцидент був включений до суддівського протоколу. Арсенал — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ Люди Кевін де Брюйне Команди Арсенал Манчестер Сіті Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте