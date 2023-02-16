19-річний футболіст уклав довгострокову угоду.
Навін Малиш, ФК Динамо
16 лютого 2023, 16:39
Універсальний гравець юнацької команди Динамо Навін Малиш уклав із клубом новий довгостроковий контракт, повідомив офіційний сайт киян.
Протягом першої частини поточного сезону 2022/23 19-річний захисник/півзахисник повністю відіграв 15 матчів у складі Динамо U-19, відзначившись одним забитим м’ячем із пенальті.
На зимових зборах у Туреччині залучається тренерським штабом до тренувального процесу та бере участь у контрольних матчах у складі першої команди.