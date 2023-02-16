Англія

Легендарний англієць здивований невдачами лондонців.

Колишній захисник МЮ та збірної Англії Ріо Фердинанд висловився про результати Челсі як на внутрішній арені, так і в єврокубках.

"Головна проблема Челсі – у них немає класичного нападника. Це дуже дивно з огляду на те, скільки грошей вони витратили на нових футболістів.

До моменту завершення атаки у Челсі все йде добре, але далі їм не вистачає "наконечника". Вони програли в Дортмунді через погану реалізацію, їм потрібен форвард, який завершуватиме моменти", – сказав Фердинанд в ефірі BT Sport.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та дортмундською Боруссією відбудеться 7 березня.