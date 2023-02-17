Англія

Англієць відзначив старання своїх партнерів.

Вінгер Ман Сіті Джек Гріліш висловився після перемоги над Арсеналом в матчі АПЛ, де його команда здобула виїзну перемогу (3:1).

"Я забив, команда перемогла — це був чудовий вечір. Не думаю, що ми грали у свій найкращий футбол, Арсенал був кращим. Але саме це й роблять хороші команди: приїжджають на такі стадіони та набирають три очки. Ми повинні спробувати різні варіанти гри проти таких сильних команд.

Люди знають, що останніми роками Сіті завжди видає якусь переможну серію. Так було минулого Різдва, і ми сподівалися повторити щось подібне після ЧС 2022. Ми втрачали очки у деяких матчах, але тепер маємо видати серію – і я відчуваю, що вона на підході", – сказав Гріліш.

Арсенал — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ