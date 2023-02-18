Англія

Форвард буде затребуваним під час літньої трансферної кампанії.

Англійський нападник італійської Роми Теммі Абрагам проводить черговий результативний сезон, хоча й усе ще не досягає тих показників, що в нього були в попередніх кампаніях.

А оскільки 25-річний виконавець не перестає забивати чи віддавати гольові передачі, то на нього вже зачекались у рідній країні, звідки на адресу "вовків" постійно приходять запити від різних клубів щодо можливості трансферу.

Манчестер Юнайтед — один із останніх претендентів на гравця, що був дуже активним під час зимової трансферної павзи, однак так і не зробив фінальної пропозиції.

Найближча літня трансферна кампанія також обіцяє відзначитись підвищеним попитом на Абрагама, а до боротьби за право його підписання долучиться ще й бірмінгемська Астон Вілла.

Уболівальники "левів" добре пам’ятають, як футболіст рік виступав за їхній клуб на правах оренди, зігравши 40 матчів та забивши 26 голів і віддавши три гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку Теммі сім голів та п’ять гольових передач у 30 іграх, а оцінка його вартості порталом Transfermarkt становить 45 млн євро.