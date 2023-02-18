Англія

Трансфер може відбутися вже влітку.

Захисник Фулгема Ентоні Робінсон проводить доволі потужний сезон у складі лондонської команди та зацікавив інші клуби.

Як повідомляє видання Football Insider, представник Сполучних Штатів Америки входить в шортлісти Манчестер Сіті та Ньюкасла.

Зазначимо, що в цьому сезоні Ентоні Робінсон провів 21 поєдинок на клубному рівні, в яких отримав п'ять жовтих карточок.

Захисник грає на лівому фланзі. Його чинний контракт з Фулгемом діє до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті все ще націлений на Райса.