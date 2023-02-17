Англія

Півзахисник може перебратись в стан "містян".

Манчестер Сіті розглядає різноманітні варіанти посилення середньої ланки поля в майбутнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, Манчестер Сіті після періоду "прохолоди" відновив інтерес до півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

У поточному сезоні Райс провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стало відомо, за скільки Вест Гем може відпустити Райса наступного літа.