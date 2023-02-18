Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 24 туру чемпіонату Англії, що відбувся 18 лютого 2023, 17:00.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті втратив мінімальну перемогу над Ноттінгем Форест і втратив лідерство в турнірній таблиці лише через один матч.

Підопічні Хосепа Гвардіоли вели у рахунку починаючи з 41-ї хвилини завдяки голу Бернарду Сілви, але надалі їм не вдавалося реалізувати свої моменти, за що їх покарав форвард "лісників" Кріс Вуд на 84-й хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті в 24 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті 1:1

Гол: Вуд, 84 — Бернарду Сілва, 41

Ноттінгем Форест: Навас — Ор'є (Вуд, 79), Феліпе, Уоррелл, Лоді (Тоффоло, 79) — Колбеэк (Вільямс, 58), Шелві (Мангаля, 72), Фройлер, Гіббс-Вайт, Даніло (Аю, 58) — Джонсон.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Ляпорт, Рубен Діаш, Гюндоган — де Брюйне (Альварес, 90), Гріліш, Бернарду Сілва, Родрі, Фоден (Аке, 90) — Голанд.

Попередження: Воррелл.