Англія

Фахівець зізнався, що українець працював над першим гольовим пострілом у Лізі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував дебютний гол Олександра Зінченка за Арсенал та в АПЛ загалом.

Нагадаємо, що Зінченко відзначився у воротах Астон Вілли. Арсенал зміг здобути перемогу на останніх хвилинах цього поєдинку — 2:4.

"Зінченко дуже багато працював над тим, щоб забити свій перший гол в АПЛ . Він тренувався над точністю, і я дуже радий за нього. У нього помилка під час першого голу, коли він віддав м'яч, але він дуже добре відреагував на неї".

Також Артета відзначив дебютний гол Жоржиньо у складі "канонірів".

"У Жоржиньо багато позитивних якостей, але це не його найбільша сила — удари. Його сьогодні було дуже багато, що й потребували інші футболісти. Він завдав неймовірного удару. Так, це автогол, але для нас це буде гол Жоржиньо. Психологічно нам було дуже важко добитися такого результату через поразку Сіті", — сказав Артета.

Раніше перемогу та дебютний гол в АПЛ прокоментував сам Олександр Зінченко.