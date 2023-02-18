Англія

Український гравець Арсеналу — про вольову перемогу над Астон Віллою та свій дебютний гол в АПЛ.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здійснив неймовірний камбек та здобув гостьову перемогу над Астон Віллою з рахунком 4:2.

Автором другого голу у складі "канонірів" став Олександр Зінченко, для якого цей забитий м'яч став дебютним не тільки за Арсенал, а й у рамках чемпіонату Англії загалом. 26-річний українець поділився емоціями від камбеку своєї команди двічі протягом минулого матчу з бірмінгемцями.

"Про цю гру я хотів би сказати дві речі. По-перше, всі ми отримали неймовірний урок, що ми маємо вірити до самого кінця. Як я казав у минулому, у цій команді такі чудові люди, і вони можуть досягти всього, чого вони хочуть. Але якщо ми продовжимо боротися і вірити. Реакція з боку всіх нас у другому таймі — це ідеальний шлях [досягти чогось].

Я дуже щасливий допомогти своїм голом, але найважливіше було взяти три очки. Попереду ще багато ігор, і нам просто потрібно продовжувати, продовжувати боротися і продовжувати вірити, що ми можемо зробити все", — сказав Зінченко в ефірі BT Sport.

Дивитися відео голів та огляд матчу Астон Вілла — Арсенал ви можете дивитися на Football.ua.