Англія

Ліверпуль удруге в сезоні обіграв Ньюкасл

Колектив Едді Гау залишився без основного воротаря через вилучення одразу після двох швидких пропущених голів.

Ньюкасл — Ліверпуль, Getty Images

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Ньюкасл — Ліверпуль 0:2

Голи: Нуньєс, 10, Гакпо, 17



Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр (Мерфі, 64), Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Жоелінтон (Рітчі, 70), Андерсон — Альмірон (Гордон, 64), Ісак (Вілсон, 64), Сен-Максімен.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон (Мілнер, 59), Фабіньо (Нуньєс, 59), Байцетич (Елліотт, 59) — Салах, Гакпо (Жота, 59), Нуньєс.



Попередження: Альмірон — Фабіньо



На 22-й хвилині був вилучений Нік Поуп (Ньюкасл) (грубе порушення).