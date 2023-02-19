Англія

Коуч хоче будувати команду навколо Маркуса.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував можливість продовження контракту з Маркусом Рашфордом.

"Ми працюємо над ситуацією, і ми маємо зберегти Маркуса. Він зараз чудово почувається, ми задоволені його грою. Думаю, поки що Рашфорд щасливий, як і вся наша роздягальня", – наводить Sky Sports слова Еріка тен Хага.

Чинний контракт Рашфорда закінчується влітку 2024 року.

Раніше повідомлялось, що Рашфорда визнано найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.