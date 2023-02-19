Англія

Коуч "аристократів" пояснює, чому команда знаходиться в кризі.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував поразку в матчі проти Саутгемптона (0:1).

"Після поразки на своєму полі з рахунком 0:1 критика зрозуміла. У нас був непростий період, у нас було багато проблем з точки зору інтеграції молодих футболістів в АПЛ.

Я впевнений, що знайдуться люди, які вважатимуть, що проблема в мені. Я не думаю, що вони мають рацію. Але я не настільки зарозумілий, щоб сказати, що їхня думка не варта висловлювання. Моя робота полягає в тому, аби допомогти команді, продовжувати працювати", - цитує Поттера Football London.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Саутгемптон.