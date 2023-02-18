Ліга Європи

Англієць відзначився результативним ударом у ворота Барселони.

Нападаючого Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда було визнано найкращим гравцем минулого тижня в Лізі Європи. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи форвард "червоних дияволів" забив у ворота Барселони, чим допоміг своїй команді не програти — 2:2.

Нагадаємо, одним із конкурентів англійця був українець Дмитро Криськів із Шахтаря, який забив гол у ворота Ренна (2:1), але посів лише четверте місце у голосуванні.

Крім них на нагороду претендували Аксель Дісасі з Монако та Лукас Окампос із Севільї.