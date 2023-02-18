Англієць відзначився результативним ударом у ворота Барселони.
Маркус Рашфорд, Getty Images
18 лютого 2023, 14:18
Нападаючого Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда було визнано найкращим гравцем минулого тижня в Лізі Європи. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи форвард "червоних дияволів" забив у ворота Барселони, чим допоміг своїй команді не програти — 2:2.
Нагадаємо, одним із конкурентів англійця був українець Дмитро Криськів із Шахтаря, який забив гол у ворота Ренна (2:1), але посів лише четверте місце у голосуванні.
Крім них на нагороду претендували Аксель Дісасі з Монако та Лукас Окампос із Севільї.