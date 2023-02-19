Англія

Іспанський голкіпер перевершив досягнення легендарного Петера Шмейхеля.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги замість очікуваного конкурентоспроможного матчу ми побачили більш ніж впевнену перемогу Манчестер Юнайтед над Лестером з рахунком 3:0.

Основну увагу за підсумками цього поєдинку, звісно, було приділено нападникові "червоних дияволів" Маркусу Рашфорду, який оформив дубль, проте цей вечір більш пам'ятним став саме для голкіпера манкуніанців Давида Де Хеа.

За рахунок того, що 32-річний іспанець знову залишив свої ворота у недоторканності, він став новим рекордсменом Манчестер Юнайтед за кількістю "сухих" проведених матчів в історії клубу (180 "сухих" матчів із 521 зіграного за МЮ).

Раніше цей рекорд належав легендарному данському воротареві Петеру Шмейхелю, в активі якого було 179 "сухих" поєдинків у футболці Манчестер Юнайтед.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Лестер Сіті ви можете на Football.ua.