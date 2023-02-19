Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 24 туру чемпіонату Англії, що відбувся 19 лютого 2023, 18:30.

У заключному матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем у лондонському дербі здобув перемогу над Вест Гемом завдяки голам Емерсона та Сона Хин Міна у другому таймі.

Завдяки трьом набраним очкам із "молотобійцями" підопічні Антоніо Конте піднялися з п'ятого на четверте місце, випередивши Ньюкасл на одне очко, але при цьому у "сорок" ще залишається один матч у запасі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Вест Гем в 24 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Тоттенгем — Вест Гем 2:0

Голи: Емерсон Роял, 55, Сон, 72



Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле (Перішич, 78) — Емерсон Роял, Гейб’єрг, Скіпп (Сарр, 89), Девіс — Кулушевські (Моура, 89), Рішарлісон (Сон, 67) — Кейн.



Вест Гем: Фабіанські — Керер, Огбонна (Джонсон, 81), Аґерд — Цоуфал, Соучек, Райс, Емерсон Палмьєрі (Форнальс, 82) — Боуен, Даунс (Бенрахма, 72) — Антоніо (Інгз, 72).



Попередження: Скіпп, Перішич — Антоніо